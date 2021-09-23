23 сентября 2021, 01:02
В Брянской области разрушилась новая дорога, торжественно открытая чиновниками
В Брянской области буквально за неделю разрушилась новая дорога, которую в торжественно открыли руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов и губернатор региона Александр Богомаз
В Брянской области буквально за неделю разрушилась новая дорога, которую в торжественно открыли руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов и губернатор региона Александр Богомаз.
Телеграм-канал Baza сообщает, что новую дорогу, которая соединяет Фокинский и Володарский районы, чиновники открывали с оркестром. На открытии присутствовали Сергей Неверов, Александр Богомаз, Валентин Суббот и другие чиновники.
Через неделю после сдачи новой дороги в нескольких местах асфальт ушел вместе с оползнем.