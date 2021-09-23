23 сентября 2021, 00:36
Синоптики пообещали жителям центральной части России длительное «бабье лето»
В центре погоды «Фобос» сообщили, что к концу текущей недели в центральной части ожидается циклон с сильными дождями, который принесет с собой более теплые массы
Фото: u-f.ru
Синоптики пообещали жителям европейской части России длительное «бабье лето».
В центре погоды «Фобос» сообщили, что к концу текущей недели в центральной части ожидается циклон с сильными дождями, который принесет с собой более теплые массы. К выходным дневная температура воздуха должна вернуться в климатическую норму.
«Облаков в небе станет меньше, и вероятность осадков ожидается небольшой», - заявили синоптики.
Ночи по-прежнему будут холодные — с температурой от +2 до +7 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +16 градусов, что выше климатической нормы для этого времени года на пару градусов.
«Высока вероятность того, что и октябрь начнётся такой же спокойной и умеренно тёплой и комфортной погодой», - добавили в центре «Фобос».