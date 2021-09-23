23 сентября 2021, 00:04
Россия возобновит авиасообщение еще с пятью иностранными государствами
Россия с 5 октября возобновит авиационное сообщение еще с пятью иностранными государствами, которое было прервано из-за пандемии коронавируса
Фото: twitter.com/MID_Amur
Россия с 5 октября возобновит авиационное сообщение еще с пятью иностранными государствами, которое было прервано из-за пандемии коронавируса.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил восстановить авиарейсы с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией.
Одновременно с этим авиакомпаниям разрешается увеличить количество рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Шри-Ланку.
В конце сентября Россия уже возобновила рейсы с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией.