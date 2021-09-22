В Москве введут электронные штрафы за отсутствие маски в транспорте
Контролеры в столичном транспорте будут выписывать штраф за отсутствие маски электронно, что позволит сократить время оформления постановлений в 4 раза
Фото: kisgazeta.ru
Контролеры в столичном транспорте будут выписывать штраф за отсутствие маски электронно, что позволит сократить время оформления постановлений в 4 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок».
«Мы начали оформление постановлений в электронном формате. Это позволит ускорить подготовку документа в четыре раза и не задерживать пассажиров более пяти минут», — заявил руководитель ведомства Владислав Султанов.
По его словам, электронные постановления позволят избежать ошибок, вызванных «человеческим фактором», и обеспечат оперативную передачу данных в государственную информационную систему.