22 сентября 2021, 08:49
Глава правительства пообещал увеличить МРОТ в 2022 году до 13,6 тысячи рублей
Глава правительства Михаил Мишустин пообещал увеличить минимальный размер оплаты труда с 2022 года. МРОТ должен увеличиться до 13,6 тысячи рублей
Фото: trn-news.ru
Глава правительства Михаил Мишустин пообещал увеличить минимальный размер оплаты труда с 2022 года. МРОТ должен увеличиться до 13,6 тысячи рублей.
Премьер-министр отметил, что за счет увеличения МРОТ зарплаты более 3 млн российских граждан также вырастут.
В правительстве пояснили, что повышение МРОТ стало возможным благодаря новой медианной методике расчета данного показателя. Сейчас высчитывается средняя заработная плата и умножается на коэффициент инфляции.
Напомним, что в 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля. По плану правительства, к 2025 году минимальная зарплата для россиян на полной рабочей ставке превысит 16 тысяч рублей в месяц.