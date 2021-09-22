Суд обязал «Собеседник» опровергнуть информацию о горнолыжной даче президента в Адыгее
Арбитражный суд Москвы обязал издание «Собеседник» опубликовать опровержение статьи «Путину накрыли «Лунную поляну»: персональный курорт обошелся России примерно в 50 млрд»
Арбитражный суд Москвы обязал издание «Собеседник» опубликовать опровержение статьи «Путину накрыли «Лунную поляну»: персональный курорт обошелся России примерно в 50 млрд». Соответствующее решение суд принял по иску государственной компании «Роснефть».
Компания Игоря Сечина потребовала от «Собеседника» удалить из публикации шесть спорных фрагментов, а также взыскать с редакции и журналиста Олега Ролдугина 500 млн рублей.
Размер компенсации в «Роснефти» обосновали падением стоимости акций после публикации этой статьи.
В статье Олега Ролдугина говорилось о том, что в Адыгее строится горнолыжный курорт специально для Владимира Путина. При этом официально называющийся полигоном научного центра «Биосфера», строился под контролем Управления делами президента и Федеральной службы охраны по заказу «Роснефти».