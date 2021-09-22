Независимые депутаты потребовали от властей отменить итоги прошедших выборов
Ассоциация независимых муниципальных и региональных депутатов опубликовала петицию в адрес главы Центризбиркома Эллы Памфиловой с требованием признать прошедшие с 17 по 19 сентября выборы несостоявшимися
Ассоциация независимых муниципальных и региональных депутатов опубликовала петицию в адрес главы Центризбиркома Эллы Памфиловой с требованием признать прошедшие с 17 по 19 сентября выборы несостоявшимися в связи с многочисленными нарушениями.
Авторы петиции требуют отменить электронное и многодневное голосование, вернуть гражданам доступное право на участие в политической деятельности, а также вернуть свободный доступ к видеотрансляции с избирательных участков, пишет «Дождь» (признан иностранным агентом).
В тексте петиции отмечается, что власти под надуманными и не правосудными предлогами не пустили на выборы популярных представителей оппозиции. При этом трехдневное голосование способствовало массовым фальсификациям, а отключение общедоступной видеотрансляции «отбросило всю избирательную систему на десятилетие назад».
Еще одна претензия авторов петиции относится к электронному голосованию. Судя по тому, что после обнародования итогов онлайн-голосования кандидаты от «Единой России» обошли лидировавших представителей оппозиции, есть подозрения, что электронное голосование могло быть использовано властями для корректировки результатов очного голосования.
Петицию среди прочих подписали член президиума Ассоциации независимых депутатов Юлия Галямина, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, московские муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев, Антон Алифанов, Сергей Цукасов, Евгения Гершберг и другие.