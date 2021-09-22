22 сентября 2021, 02:02
Студенту, устроившему стрельбу в пермском университете, ампутировали ногу
Пермские медики ампутировали ногу 18-летнему Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в государственном исследовательском университете (ПГНИУ) и убил 8 человек
Фото: 5-tv.ru
Пермские медики ампутировали ногу 18-летнему Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в государственном исследовательском университете (ПГНИУ) и убил 8 человек.
Телеграм-канал Shot сообщает, что Бекмансурову, который получил ранения при задержании, ампутировали левую ногу по колено. Состояние студента первого курса ПГНИУ оценивается медиками как крайне тяжелое, но его жизни ничего не угрожает.
«Единственный фактор, который ему угрожает — возможный отказ почек из-за множественных тяжелейших травм», — сообщил один из медиков изданию Baza.