Математик Сергей Шпилькин насчитал 50% сфальсифицированных голосов в пользу «ЕР»
Математик и специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин опубликовал исследование по результатам прошедших в эти выходные выборов в Госдуму РФ
Математик и специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин опубликовал исследование по результатам прошедших в эти выходные выборов в Госдуму РФ.
Аналитик подсчитал, что около 50% голосов за «Единую Россию» можно расценить как аномальные, поскольку они были получены на избирательных участках с очень высокой явкой и большим процентов голосов за кандидатов от партии власти. Сергей Шпилькин считает, что такие показатели могут свидетельствовать о фальсификациях.
Математик проанализировал данные с 96 840 избирательных участков, на которых проголосовали 107,9 млн человек из 109,2 зарегистрированных избирателей. По оценкам Шпилькина, явка должна была составить в среднем 38%, а результат «Единой России» — от 31 до 33%. По мнению математика, в условиях свободного голосования распределение голосов между партиями не должно так сильно зависеть от явки.
По данным Центризбиркома, явка на выборах в Госдуму РФ составила 51,68%, а в голосовании приняли участие почти 56 млн человек. За «Единую Россию» по федеральному списку проголосовали 49,82% избирателей, или 28 млн человек. Сергей Шпилькин подсчитал, что примерно 14 млн голосов могут быть сфальсифицированы в пользу партии власти.