Apple научит свои смартфоны диагностировать у пользователей депрессию и аутизм
Американская компания Apple разрабатывает технологии, которые позволяют диагностировать у пользователей депрессию и когнитивные нарушения с помощью датчиков, встроенных в iPhone
Американская компания Apple разрабатывает технологии, которые позволяют диагностировать у пользователей депрессию и когнитивные нарушения с помощью датчиков, встроенных в iPhone.
The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает, что разрабатываемые алгоритмы должны выявлять депрессию и когнитивные нарушения, анализируя данные датчиков в гаджетах производства Apple. В частности, датчики будут анализировать сведения о физической активности пользователя, его режиме сна и даже манере набора текста.
Проект Apple по определению депрессии, стресса и тревоги называется Seabreeze. Это совместная разработка Apple и специалистов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Новые разработки по анализу состояния здоровья пользователя ориентированы именно на смартфоны iPhone, хотя обычно специалисты компании встраивали их в «умные часы».
Также специалисты Apple совместно с Университетом Дьюка разрабатывают алгоритм, помогающий выявить расстройства аутического спектра у детей. Предполагается, что камера смартфона будет следить за тем, как маленькие дети сосредотачиваются и как часто они раскачиваются взад-вперед.