Компании экс-жены Максима Ликсутова оказались связаны с госкорпорацией «Ростех»
Бывшая супруга вице-мэра Москвы и главы Департамента транспорта Максима Ликсустова оказалась интегрирована в бизнес государственной корпорации «Ростех»
Бывшая супруга вице-мэра Москвы и главы Департамента транспорта Максима Ликсустова оказалась интегрирована в бизнес государственной корпорации «Ростех».
По данным телеграм-канала «Компромат Групп», бывшая супруга Максима Ликсутова Татьяна через латвийскую компанию «TOP Property» аффилирована с дочкой «Ростеха» АО «РТ-Логистика».
Ранее российские СМИ неоднократно писали о том, что развод Ликсутовых мог быть фиктивным, так как высокопоставленному чиновнику стало проще скрывать свой личный бизнес, который зарабатывает в том числе и на государственных контрактах от мэрии Москвы.
Татьяна Ликсутова является членом правления эстонской фирмы «TOP Property». Она также владеет ООО «Ворлдвайд Инвест АС», которая значится в учредителях дочки ГК «Ростех» - АО «РТ-Логистика». АО «РТ-Логистика» занимается перевозкой грузов и получает государственные подряды. На госконтрактах фирма заработала более 11 млрд рублей.
ООО «Ворлдвайд Инвест АС» некоторое время назад также выступало владельцем «УГМК -Транс» Искандара Махумудова. Последнего с Максимом Ликсутовым связывает общий бизнес по перевозке пассажиров через компанию «Аэроэкспресс» (скоростные поезда, соединяющие московские вокзалы с аэропортами).
ООО «Ворлдвайд Инвест АС» и «TOP Property» значатся учредителями ООО «Дельта транс инвест», которое является совладельцем «Аэроэкспресса».
Татьяна Ликсутова также приобрела целую портовую империю в Калининграде, которая совместно со структурами госкомпании «Российские железные дороги» будет обслуживать интересы владельцев холдинга «Меркатор». По данным «Компромат Групп», за этим холдингом стоят криминальные авторитеты Сергей Михайлов и Семен Могилевич. Кроме того, «Меркатор» получает миллиарды из бюджета Москвы на поставку спецтехники.