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21 сентября 2021, 17:11

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала аккаунты соратников Алексея Навального

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала аккаунты бывших координаторов штабов Алексея Навального в Твери, Тамбове, Хабаровске, Ростове-на-Дону и Казани

Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала аккаунты соратников Алексея Навального
Фото: webrelax.com

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала аккаунты бывших координаторов штабов Алексея Навального (признаны экстремистскими организациями) в Твери, Тамбове, Хабаровске, Ростове-на-Дону и Казани.

Правозащитный проект «Сетевые Свободы» сообщает, что в числе заблокированных оказался аккаунт бывшего координатора тверского штаба Андрея Прокурина. Сам он уточнил, что администрация соцсети скрыла его страницу от других пользователей, сообщает «Новая газета».

При попытке зайти на страницу Прокурина появляется сообщение о том, что «данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры». Открыть страницу политика можно только с помощью VPN.

Заблокированными оказались и аккаунты экс-координатора тамбовского штаба Дианы Рудаковой, экс-координатора штаба в Хабаровске Алексея Ворсина, ростовского штаба Ксении Середкиной и экс-координатора казанского штаба (все штабы признаны экстремистскими организациями) Эльвиры Дмитриевой, которой уже нет в живых.

В пресс-службе «ВКонтакте» заявили, что соцсеть была вынуждена ограничить доступ к аккаунтам сторонников Алексея Навального по требованию Генпрокуратуры.

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