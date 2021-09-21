21 сентября 2021, 16:51
На Канарских островах извержение вулкана уничтожило около 150 домов
На острове Пальма, который входит в группу Канарских островов, началось извержение вулкана. По предварительным данным, поток лавы разрушил как минимум 150 домов в населенном пункте Эль-Пасо
Фото: dumskaya.net
На острове Пальма, который входит в группу Канарских островов, началось извержение вулкана. По предварительным данным, поток лавы разрушил как минимум 150 домов в населенном пункте Эль-Пасо.
Председатель совета острова Мариано Сапату сообщил, что около 150 жилых домов просто исчезли. Ранее власти провели эвакуацию жителей одного из районов муниципалитета Эль-Пасо. Свои дома были вынуждены покинуть около 6 тысяч человек, сообщает издание The Insider (издание включено в реестр инагентов).
Извержение из кратера вулкана происходит на фоне землетрясений небольшой магнитуды.