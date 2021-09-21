Министерство труда подготовило план по борьбе с теневой занятостью граждан
Министерство труда России подготовило проект плана по борьбе с теневой занятостью граждан, который предполагает сначала ее выявление, а затем легализацию
Министерство труда России подготовило проект плана по борьбе с теневой занятостью граждан, который предполагает сначала ее выявление, а затем легализацию.
Проблема теневой занятости обсуждалась на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда при участии вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает РИА Новости.
Участники заседания договорились обсудить план по борьбе с теневой занятостью с полпредами президента России в федеральных округах, государственными внебюджетными фондами и организациями.
По данным аудиторской компании FinExpertiza, количество участников такого сегмента экономики как неформальная занятость (более широкое понятие, чем теневая занятость) в текущем году увеличилось до 15 млн человек, что на 11,5% больше показателя прошлого года.
Среди регионов самая большая доля неформального сектора занятости зафиксирована в Ингушетии и Чечне.