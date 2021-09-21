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Санкт-Петербург
21 сентября 2021, 16:11

В Петербурге побеждающему кандидату в депутаты от «СР» предложили сняться с выборов

Кандидат в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга Михаил Амосов («Справедливая Россия»), который по количеству голосов побеждает в округе №6, сообщил о поступившем ему предложении сняться с выборов

В Петербурге побеждающему кандидату в депутаты от «СР» предложили сняться с выборов
Фото: amosov.spb.ru

Кандидат в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга Михаил Амосов («Справедливая Россия»), который по количеству голосов побеждает в округе №6, сообщил о поступившем ему предложении сняться с выборов. С таким предложением к нему обратился глава Калининградского района Василий Пониделко, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-секретаря политика Вадима Сафонова. 

«Как говорит Михаил Иванович [Амосов], какие-то намеки были, но прямого требования не было», - отметил пресс-секретарь.

В Петербурге пока не подведены окончательные итоги голосования на выборах в ЗакСобрание города. По предварительным данным, Михаил Амосов на 1112 голосов опережает кандидата от «Единой России» Дмитрия Васильева. Кандидатуру Амосова поддержал проект Алексея Навального «Умное голосование».

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