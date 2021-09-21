Зампред Банка России заявил, что государству уже поздно помогать нынешним пенсионерам
Первый зампред Центробанка России Сергей Швецов на расширенном заседании комитета Совфеда по экономической политике заявил, что нынешним пенсионерам государству помогать уже поздно
Первый зампред Центробанка России Сергей Швецов на расширенном заседании комитета Совфеда по экономической политике заявил, что нынешним пенсионерам государству помогать уже поздно. Чиновник добавил, что это его личное мнение.
«Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни», - заявил Сергей Швецов.
Зампред ЦБ отметил, что когда гражданин сам заботится о своей будущей пенсии - это капитализм, а когда он выходит на пенсию, полагаясь на государство, то это - социализм.
«Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане», - отметил г-н Швецов, слова которого приводит ТАСС.
Представитель Банка России отметил, что власть должна стимулировать граждан к тому, чтобы самим формировать свои пенсионные проекты. Соответственно государство должно сформировать эффективные пенсионные институты.
«Это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, доход от акций, в конце концов — покупка недвижимости, которая поможет человеку при ее сдаче в аренду», — заявил Швецов.