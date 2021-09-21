Британские власти назвали имя третьего обвиняемого в отравлении Сергея Скрипаля
Британские правоохранительные органы назвали имя третьего обвиняемого в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который у 2018 году был отравлен боевым ядом «Новичок» в Солсбери
Британские правоохранительные органы назвали имя третьего обвиняемого в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который у 2018 году был отравлен боевым ядом «Новичок» в Солсбери.
По версии британских спецслужб, к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастен генерал ГРУ Денис Сергеев.
Во время поездки в Солсбери он использовал псевдоним Сергей Федотов. Королевская прокуратура выдвинула против него обвинения в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений сотруднику полиции Нику Бейли и использовании химического оружия, пишет издание The Independent.
Британские спецслужбы установили, что Денис Сергеев вылетел из Москвы в Лондон 2 марта 2018 года. В аэропорт «Хитроу» он прибыл на 4 часа раньше своих коллег - Руслана Боширова (Анатолий Чепига) и Александра Петрова (Александра Мишкина). В Москву Сергеев вернулся 4 марта - за сутки до того, как Скрипалей обнаружили без сознания.