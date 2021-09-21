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21 сентября 2021, 13:59

Дочерняя структура группы «ПИК» заплатит 56 млн рублей за сброс сточных вод в реку

Дочерняя структура группы строительных компаний «ПИК» Сергея Гордеева - ООО «ЖКХ Водоканал +» - заплатила государству штраф в размере 56 млн рублей за сброс канализационных вод в реку Ликова

Дочерняя структура группы «ПИК» заплатит 56 млн рублей за сброс сточных вод в реку
Фото: b-56.ru

Дочерняя структура группы строительных компаний «ПИК» Сергея Гордеева - ООО «ЖКХ Водоканал +» - заплатила государству штраф в размере 56 млн рублей за сброс канализационных вод в реку Ликова.

Специалисты Росприроднадзора установили, что ООО «ЖКХ Водоканал +» нанесло серьезный ущерб водному объекту. Компания осуществила водовыпуск хозяйственно-бытовых, канализационных, ливневых стоков, вблизи жилого комплекса «Солнцево парк» (Москва, поселение Внуковское).

Эксперты обнаружили в сточных водах превышение допустимой концентрации железа. При этом руководство «дочки» группы «ПИК» (крупнейший застройщик Москвы и Московской области - ред.) не только не предприняло никаких действий по минимизации экологического ущерб, но и попыталось снизить компенсацию за загрязнение окружающей среды.

Росприроднадзор оценил ущерб от действий компании в 56 млн рублей. Штраф был взыскан с «ЖКХ Водоканал +» в судебном порядке.

Телеграм-канал «Компромат Групп» отмечает, что ранее ООО «ЖКХ Водоканал +» уже была оштрафована на 900 тысяч рублей за загрязнение окружающей среды.

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