Дочерняя структура группы «ПИК» заплатит 56 млн рублей за сброс сточных вод в реку
Дочерняя структура группы строительных компаний «ПИК» Сергея Гордеева - ООО «ЖКХ Водоканал +» - заплатила государству штраф в размере 56 млн рублей за сброс канализационных вод в реку Ликова
Дочерняя структура группы строительных компаний «ПИК» Сергея Гордеева - ООО «ЖКХ Водоканал +» - заплатила государству штраф в размере 56 млн рублей за сброс канализационных вод в реку Ликова.
Специалисты Росприроднадзора установили, что ООО «ЖКХ Водоканал +» нанесло серьезный ущерб водному объекту. Компания осуществила водовыпуск хозяйственно-бытовых, канализационных, ливневых стоков, вблизи жилого комплекса «Солнцево парк» (Москва, поселение Внуковское).
Эксперты обнаружили в сточных водах превышение допустимой концентрации железа. При этом руководство «дочки» группы «ПИК» (крупнейший застройщик Москвы и Московской области - ред.) не только не предприняло никаких действий по минимизации экологического ущерб, но и попыталось снизить компенсацию за загрязнение окружающей среды.
Росприроднадзор оценил ущерб от действий компании в 56 млн рублей. Штраф был взыскан с «ЖКХ Водоканал +» в судебном порядке.
Телеграм-канал «Компромат Групп» отмечает, что ранее ООО «ЖКХ Водоканал +» уже была оштрафована на 900 тысяч рублей за загрязнение окружающей среды.