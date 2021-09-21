Россиянам предложили вакцина-туры в Сербию. Там можно привиться импортными препаратами
Россиянам предложили прививочные туры в Сербию, где они смогут сделать прививку от коронавируса импортными вакцинами. Напомним, что в России привиться можно только отечественными препаратами
Россиянам предложили прививочные туры в Сербию, где они смогут сделать прививку от коронавируса импортными вакцинами. Напомним, что в России привиться можно только отечественными препаратами.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что трехдневный прививочный тур за границу обойдется россиянам примерно в 11-59 тысяч рублей.
Например, туркомпания «Веди Групп» предлагает тур в Сербию стоимостью от 161 евро (13,8 тысячи рублей) на одного человека. В путевку входит проживание в двухместном номере с завтраками, запись на вакцинацию, сопровождение до прививочного пункта, а также медицинская страховка.
BSIGroup предлагает туры от 580 евро (49,8 тысячи рублей) на одного человека, но в стоимость уже входит перелет и трансфер.
В Сербии иностранных граждан могут привить от коронавируса вакцинами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm. Прививку можно сделать бесплатно. Кроме того, виза россиянам при поездке в Сербию не нужна.