ЕСПЧ признал российские власти ответственными за смерть Александра Литвиненко
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возложил ответственность за смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен радиоактивным веществом «Полоний», на российские власти
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возложил ответственность за смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен радиоактивным веществом «Полоний», на российские власти.
Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что российская сторона не предоставила следствию необходимые материалы и не провела достаточно тщательное самостоятельное расследование смерти бывшего чекиста.
Суд признал российские власти виновными в нарушении международных конвенций, в связи с чем им придется выплатить компенсацию в размере 100 тысяч евро, а также компенсировать вдове погибшего Марине Литвиненко 22,5 тысячи евро.
В решении ЕСПЧ говорится, что следствие располагает вескими доказательствами убийства Александра Литвиненко, к которому причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун.
Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко скончался в 2006 году в Лондоне, где он получил политическое убежище после разоблачений российской власти. Бывший чекист скончался в результате отравления «Полонием».