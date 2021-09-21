В Москве на дублере Дмитровского шоссе в ночь на 21 сентября сгорел электробус
В Москве в ночь на 21 сентября сгорел электробус. В Департаменте транспорта города сообщили, что инцидент произошел на дублере Дмитровского шоссе, в районе дома №157с4
В Москве в ночь на 21 сентября сгорел электробус. В Департаменте транспорта города сообщили, что инцидент произошел на дублере Дмитровского шоссе, в районе дома №157с4.
По данным чиновников, произошло возгорание электробуса 2018 года выпуска. При этом в департаменте заверили, что это единственный такой случай за три года с момента приобретения городом электробусов.
Издание Readovka сообщает, что в реальности случаев возгорания новых электробусов было как минимум два. Так, 27 января текущего года электробус загорелся прямо посреди дороги, однако позже производитель транспортных средств даную информацию опроверг.
Никакой информации о дальнейшем расследовании инцидента в сети нам найти не удалось, а пресс-служба Дептранса сообщила нам, что в январе сгорел автобус, а не электробус, хотя очевидцы утверждают обратное.