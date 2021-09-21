Мать пермского стрелка назвала своего сына «идеальным ребенком»
Мать пермского стрелка Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете. на допросе заявила следователям, что ее сын всегда увлекался оружием и мечтал работать в полиции
Мать пермского стрелка Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете. на допросе заявила следователям, что ее сын всегда увлекался оружием и мечтал работать в полиции.
Женщина рассказала следователю, что ее сын с детства мечтал стать военным или полицейским, однако не смог бы пройти профессиональный отбор по состоянию здоровья. Тогда Бекмансуров решил поступить на факультет судебной экспертизы в ПГНИУ, пишет телеграм-канал Shot.
Также мать стрелка отметила, что ее сын всегда увлекался оружием и интересовался военной темой, а с 15 лет мечтал купить себе ружье.
Также женщина заявила, что считает своего сына идеальным ребенком.
Напомним, что 18-летний Тимур Бекмансуров утром 20 сентября расстрелял студентов ПГНИУ. В результате происшествия погибли 8 человек, более 20 пострадали. Стрелок был ранен при задержании сотрудниками ДПС, которые первыми оказались на месте происшествия. Сейчас Бекмансуров находится в реанимации.