21 сентября 2021, 10:54
Власти Турции отказались признать итоги выборов в Госдуму РФ в Крыму
Министерство иностранных дел (МИД) Турции не признало итоги выборов в Государственную думу России, которые проводились на территории республики Крым
Фото: moika78.ru
Министерство иностранных дел (МИД) Турции не признало итоги выборов в Государственную думу России, которые проводились на территории республики Крым.
В заявлении ведомства говорится, что выборы не имеют для Турции юридической силы, так как страна продолжает «поддерживать территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма».
В соответствии с официальной позицией Анкары, итоги прошедших с 17 по 19 сентября выборов в Госдуму РФ на территории полуострова не признаются.