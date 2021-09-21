21 сентября 2021, 09:59
Хабаровский избирком утвердил победу Михаила Дегтярева на выборах губернатора
По данным комиссии, победу уже в первом туре одержал врио главы региона Михаил Дегтярев, за которого проголосовали 56,77% избирателей. Его соперник Денис Кузьменко набрал 43,82% голосов
Фото: newspotok.ru
Избирательная комиссия Хабаровского края утвердила окончательные итоги губернаторских выбороав.
По данным комиссии, победу уже в первом туре одержал врио главы региона Михаил Дегтярев (партия ЛДПР), за которого проголосовали 56,77% избирателей. Его соперник Денис Кузьменко набрал 43,82% голосов.
Выборы губернатора Хабаровского края признаны состоявшимися.
Дата инаугурации Михаила Дегтярева пока не сообщается.