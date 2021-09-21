ФАС пригрозила Booking обращением в суд из-за отказа компании выплатить штраф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не исключила обращения в суд с иском против сервиса бронирования отелей Booking, если он не выплатит штраф в размере 1,3 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не исключила обращения в суд с иском против сервиса бронирования отелей Booking, если он не выплатит штраф в размере 1,3 млрд рублей.
Замглавы ведомства Петр Иванов заявил РИА Новости, что ранее с такими случаями ведомство не сталкивалось, так как все иностранные компании всегда выплачивали назначенные ФАС штрафы.
В антимонопольном ведомстве также выразили надежду на то, что выполнение Booking предписаний российских властей об устранении требования о паритете цен будет способствовать развитию конкуренции в гостиничном секторе.
Напомним, что в августе ФАС оштрафовала Booking на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке и навязывание гостиницам, отелям и другим объектам размещения невыгодных условий.