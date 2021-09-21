Защитники авторских прав в интернете попросили РКН привлечь к ответственности Telegram
Издатели считают, что Telegram в нарушение обеспечительных мер суда не удаляет пиратские копии книг, а также не блокирует телеграм-канал, который их распространяет
Ассоциация защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ; представляет интересы «Эксмо-АСТ», «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер» и других издателей) обратилась в Роскомнадзор с просьбой привлечь администрацию мессенджера Telegram к ответственности за отказ удалять запрещенную в России информацию.
Издатели считают, что Telegram в нарушение обеспечительных мер суда не удаляет пиратские копии книг, а также не блокирует телеграм-канал, который их распространяет, пишут «Ведомости».
Поводом для обращения АЗАПИ в Роскомнадзор стал отказ Telegram удалить книги «История государства Российского. Между Азией и Европой» Бориса Акунина (издательство АСТ) и «Заживо в темноте» Майка Омера (издательство «Эксмо»).
Ранее суд принял решение, согласно которому владелец ресурса должен ограничить доступ к указанным книгам в течение 24 часов.
Член правления АЗАПИ Максим Рябыко подтвердил обращение в Роскомнадзор, назвав мессенджер Telegram одним из крупнейших источников книжного пиратства в русскоязычном интернете.
Ранее г-н Рябыко отмечал, что АЗАПИ планирует набрать «критическую массу» судебных решений, чтобы на их основании можно было заблокировать Telegram за многократные нарушения.