21 сентября 2021, 02:33
США и Евросоюз раскритиковали условия, в которых прошли выборы в Госдуму РФ
США, Евросоюз и Великобритания раскритиковали выборы в Госдуму РФ, отметив, что российские власти не смогли создать условия для свободного волеизъявления
Фото: pikabu.ru
США, Евросоюз и Великобритания раскритиковали выборы в Госдуму РФ, отметив, что российские власти не смогли создать условия для свободного волеизъявления.
В Госдепе США сообщили, что использование властями России законов об «экстремистских организациях», «иностранных агентах» и «нежелательных организациях» в значительной степени ограничило политический плюрализм, а российские граждане не смогли реализовать свои гражданские права.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что перед выборами в Госдуму в России участились репрессии против оппозиционных политиков, НКО и независимых СМИ. В итоге это привлекло к ограничению выбора для избирателей.