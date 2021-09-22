22 сентября 2021, 02:04
Ростовского журналиста дважды арестовали за публикацию символики «Умного голосования»
Ростовский суд отправил под административный арест на 10 суток журналиста Игоря Хорошилова за пропаганду экстремистской символики
Фото: RTVI
Ростовский суд отправил под административный арест на 10 суток журналиста Игоря Хорошилова за пропаганду экстремистской символики.
Фактически журналиста арестовали за публикацию символики проекта Алексея Навального «Умное голосование», сообщает ТАСС.
Ранее Хорошилов уже был арестован за аналогичное «правонарушение».
По версии суда, Игорь Хорошилов опубликовал на своей странице в Facebook изображение, содержащее атрибутику и информацию об «Умном голосовании», которое является проектом команды Алексея Навального и связанных с ним организаций, признанных экстремистскими.
Журналиста обвинили в публичной демонстрации атрибутики или символики экстремистских организаций.