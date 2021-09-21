Анастасия Брюханова намерена обжаловать итоги электронного голосования
Кандидат в депутаты Госдумы по Ленинградскому одномандатному округу Москвы Анастасия Брюханова заявила о намерении обжаловать результаты электронного голосования в суде
Кандидат в депутаты Госдумы по Ленинградскому одномандатному округу Москвы Анастасия Брюханова заявила о намерении обжаловать результаты электронного голосования в суде.
Напомним, что после обработки 99% протоколов с избирательных участков Анастасия Брюханова лидировала, однако после ввода результатов электронного голосования победу внезапно одержала кандидат от «Справедливой России» Галина Хованская.
«Не похоже, что такие результаты могут быть следствием настоящего голосования избирателей, никаким голосованием бюджетников и сторонников власти это невозможно объяснить», — заявила Анастасия Брюханова.
Кандидат считает, что результаты электронного голосования указывают на фальсификацию, а значит, результаты онлайн-голосования в е округе должный быть отменены.
Напомним, что Центризбирком опубликовал итоги электронного голосования на выборах в Госдуму с опозданием, но после этого ряд оппозиционных кандидатов, которые лидировали по количеству голосов, были объявлены проигравшими. Победа в итоге досталась кандидатам от «Единой России» и связанным с властями самовыдвиженцам.