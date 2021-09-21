Движение «Голос» признало прошедшие выборы несвободными
Движение в защиту прав избирателей «Голос» (включено в реестр инагентов) выпустило заявление о выборах, которые прошли с 17 по 19 сентября
Движение в защиту прав избирателей «Голос» (включено в реестр инагентов) выпустило заявление о выборах, которые прошли с 17 по 19 сентября. Движение признало эти выборы «несвободными и нарушающими российское законодательство».
«Движение «Голос» с сожалением вынуждено констатировать, что не может признать эти выборы действительно свободными, поскольку эти результаты достигнуты в ходе несвободной, неравной избирательной кампании в условиях ограничения реализации пассивного избирательного права существенного числа граждан», - говорится в заявлении движения.
В «Голосе» также отметили, что власти сделали все возможное, чтобы их оппоненты не смогли принять участие в выборах.
«Из избирательного бюллетеня была вычищена часть политического спектра России, что заведомо не позволило большому числу российских граждан выбрать своих представителей», - говорится в заявлении.