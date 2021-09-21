21 сентября 2021, 00:36
Pfizer и BioNTech запросят разрешение на использование своей вакцины против COVID-19 на детях
Компании Pfizer и BioNTech планируют запросить разрешение на использование своей вакцины против коронавируса для профилактики заболевания среди детей в возрасте от 5 до 11 лет
Фото: ru.bitcoinethereumnews.com
Компании Pfizer и BioNTech планируют запросить разрешение на использование своей вакцины против коронавируса для профилактики заболевания среди детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Производители вакцины сообщили, что в ходе исследования их препарат вызвал устойчивый иммунный ответ у детей младше 12 лет. В этой связи компании предлагают использовать вакцину среди детей в США, Европе и других странах, сообщает Reuters.
Детям вводили по две дозы препарата по 10 мкг с интервалом в 21 день, что меньше дозы 30 мкг, применяемой для лиц 12 лет и старше. Титр антител у участников исследования, получивших дозы объемом 10 мкг, был такой же как и у людей из возрастной группы от 16 до 25 лет, иммунизированных дозами объемом 30 мкг.