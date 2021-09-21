Сотрудников ДПС представят к госнаграде за задержание пермского стрелка
Глава МВД России Владимир Колокольцев обратился к президенту Владимиру Путину с предложением наградить инспекторов ГИБДД из Перми, которые задержали 18-летнего Тимура Бекмансурова
Глава МВД России Владимир Колокольцев обратился к президенту Владимиру Путину с предложением наградить инспекторов ГИБДД из Перми, которые задержали 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете.
Напомним, что утром 20 сентября 18-летний студент первого курса открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете перед началом занятий. В результате происшествия погибли 8 человек, около 20 пострадали.
Первым на место стрельбы прибыл экипаж ДПС, состоявший из младшего лейтенанта Константина Калинина и старшего лейтенанта Владимира Макарова.
Макаров стал организовывать эвакуацию учащихся, а Калинин вошел в главный корпус университета и ответным огнем ранил Бекмансурова. Затем он обезвредил его и оказал первую помощь.