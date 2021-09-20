20 сентября 2021, 18:26
Актер Дмитрий Певцов и певец Денис Майданов избрались в Госдуму
По данным Центризбиркома, Дмитрий Певцов выдвигался в Медведковском одномандатном округе в Москве и набрал 38% голосов избирателей. Он обошел кандидата от КПРФ Дениса Парфенова
Фото: stolica-s.su
Известный актер Дмитрий Певцов и певец Денис Майданов одержали победу на выборах в Госдуму РФ.
По данным Центризбиркома, Дмитрий Певцов выдвигался в Медведковском одномандатном округе в Москве и набрал 38% голосов избирателей. Он обошел кандидата от КПРФ Дениса Парфенова, который заручился поддержкой 26,21% избирателей.
Певец Денис Майданов одержал победу в Одинцовском одномандатном округе Московской области с результатом 40,51% голосов.
А вот дрессировщик Аскольд Запашный, который выдвигался в Ижевске от партии «Справедливая Россия», занял лишь третье место с результатом 10,23%, сообщает Znak.com.
Не прошла в Думу и певица Виктория Дайнеко, которая возглавляла партийный список партии «Зеленые». Организация набрала только 0,91% голосов.