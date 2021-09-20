Мэрия Москвы отказала КПРФ в проведении трех митингов в защиту результатов выборов в Госдуму
Мэрия Москвы отказалась согласовать акции протеста, которые партия КПРФ планировала провести 20,21 и 25 сентября «в защиту результатов выборов»
Мэрия Москвы отказалась согласовать акции протеста, которые партия КПРФ планировала провести 20,21 и 25 сентября «в защиту результатов выборов».
Столичные чиновники в своем отказе сослались на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в городу в связи с коронавирусом.
Коммунисты планировали провести митинги на Пушкинской площади в Москве с участием 5 тысяч человек. Акции протеста связаны с тем, что партия не признает итоги электронного голосования в столице.
Ранее сообщалось, что несколько кандидатов от КПРФ, которых поддержал проект «Умное голосование», после обработки 99,5% бюллетеней лидировали по ходу голосования, однако по итогам обработки 100% бюллетеней победителями выборов были объявлены кандидаты от «Единой России» и провластные самовыдвиженцы. В партии уверены, что итоги голосования были сфальсифицированы.