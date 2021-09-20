Глава Центризбиркома объявила о победе «Единой России» на выборах в Госдуму
По данным главы ЦИК, явка избирателей составила 51,68%. «Единая Россия» стала лидером по количеству полученных голосов, сохранила конституционное большинство в Госдуме, но «немного ухудшила» свои результаты 2016 года.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова официально подвела результаты выборов, которые состоялись с 17 по 19 сентября.
По данным главы ЦИК, явка избирателей составила 51,68%. «Единая Россия» стала лидером по количеству полученных голосов, сохранила конституционное большинство в Госдуме, но «немного ухудшила» свои результаты 2016 года.
Одновременно с этим г-жа Памфилова обратилась к региональным избиркомам и рекомендовала им не торопиться с подведением итогов голосования до рассмотрения всех жалоб.
Также глава ЦИК призвала «решительно отменять «итоги голосования на тех избирательных участках, на которых были выявлены нарушения. Например, в Санкт-Петербурге на 6-7 участках есть основания для отмены итогов голосования, а по факту нарушений на еще одном участке может быть возбуждено уголовное дело.
Окончательные итоги выборов будет подведены 24 сентября.