20 сентября 2021, 15:45
Семьям погибших в результате стрельбы в пермском университете выплатят по миллиону рублей
Российские власти пообещали выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в пермском госуниверситете, которую устроил 18-летний Тимур Бексансуров
Фото: perm.aif.ru
Российские власти пообещали выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в пермском госуниверситете, которую устроил 18-летний Тимур Бексансуров.
Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, а пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.
Между тем, Минздрав России сообщает о шестерых погибших в результате стрельбы в университете. Ранее в Следственном комитете сообщили о 8 погибших и 20 пострадавших. 19 человек госпитализированы в огнестрельными ранениями.
Также уточняется, что стрелок Тимур Бекмансуров скончался в результате ранений, которые он получил при задержании. Он умер во время операции.