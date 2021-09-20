20 сентября 2021, 14:53
ЦИК во второй раз отложил оглашение итогов выборов в Госдуму
Центризбирком отложил подведение предварительных итогов выборов в Госдуму РФ. Ранее предполагалось, что комиссия опубликует результаты голосования в 12.00 по московскому времени
Фото: crimeapress.info
Центризбирком отложил подведение предварительных итогов выборов в Госдуму РФ. Ранее предполагалось, что комиссия опубликует результаты голосования в 12.00 по московскому времени.
По данным «Дождя» (издание включено в реестр инагентов), итоги выборов должны были объявить в 12.00. Затем оглашение данных было перенесено на 14.00 в связи с проведением встречи председателя ЦИК Эллы Памфиловой с президентом Владимиром Путиным.
Причина второго переноса оглашения результатов выборов не сообщается.
Материалы по теме