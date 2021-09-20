На выборах в Москве в 12 из 15 округов лидировали кандидаты от «Умного голосования», но победу отдали единороссам
В Бабушкинском округе после обработки 99,59% протоколов лидировал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин с результатом 31,64% голосов, а телеведущий Тимофей Баженов набирал 30,29%
В Москве на выборах в Госдуму РФ результаты голосования кардинально изменились после подсчета 100% бюллетеней.
Так, после обработки более 90% протоколов в 12 из 15 избирательных округов лидировали кандидаты, поддержанные проектом «Умное голосование», а после обработки 100% протоколов в 13 из 15 округов внезапно стали лидировать кандидаты от «Единой России» или провластные самовыдвиженцы.
В Бабушкинском округе после обработки 99,59% протоколов лидировал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин с результатом 31,64% голосов, а телеведущий Тимофей Баженов набирал 30,29%. После обработки 100% протоколов избирательных комиссий ЦИЕ объявил о победе Баженова с результатом 38,40%. При этом результат Рашкина якобы снизился до 24,53%.
В Ленинградском одномандатном округе после подсчета 99,57% протоколов лидировала кандидат Анастасия Брюханова с результатом 27,14% голосов, а следом шла Галина Хованская из «Справедливой России — За правду» с результатов в 25,55%. По итоговому раскладу Хованская выиграла с результатом 28,78%, а Брюханова оказалась на втором месте с 23,28% голосов.
В Нагатинском округе после обработки 97,66% лидировала Анастасия Удальцова с результатом в 31,14%, а следом шла кандидат от «Единой России» Светлана Разворотнева (29,55%). Однако в итоге ЦИК отдал победу единоросске, чей результат был увеличен до 35,72%.