20 сентября 2021, 14:00
В Пермском крае во всех школах, техникумах и вузах отменили занятия
В Пермском крае в связи со стрельбой в здании государственного исследовательского университета (ПГНИУ) на сегодня отменили занятия в школах, техникумах и колледжах
Фото: perm.aif.ru
В Пермском крае в связи со стрельбой в здании государственного исследовательского университета (ПГНИУ) на сегодня отменили занятия в школах, техникумах и колледжах. Соответствующее решение было принято губернатором региона Дмитрием Махониным.
Власти края поручили образовательным организациям усилить меры безопасности. В школы и техникумы запретили пускать посторонних, в том числе и родителей учащихся.
Пермские портал 59.ru сообщает, что в ПГНИУ, Политехническом университете, институте культуры и пермском филиале Российского экономического университета имени Плеханова студентов перевели на дистанционное обучение.
Напомним, что в результате стрельбы в университете погибли 8 человек, более 20 пострадали.