Центризбирком задержал публикацию итогов электронного голосования в Москве
Планировалось, что результаты онлайн-голосования будут обнародованы через четыре часа после завершения выборов, однако ЦИК отложил публикацию этих данных. Также до сих пор не обнародованы результаты голосования по 15 московским одномандатным округам
Фото: rtp-news.com
Центризбирком отложил обнародование результатов электронного голосования в Москве.
Планировалось, что результаты онлайн-голосования будут обнародованы через четыре часа после завершения выборов, однако ЦИК отложил публикацию этих данных.
Также до сих пор не обнародованы результаты голосования по 15 московским одномандатным округам.
Для сравнения, во время тестирования электронного голосования летом в 2020 года на референдуме по вопросу внесения поправок к Конституции РФ результаты онлайн-волеизъявления граждан были обнародованы в 22.00.