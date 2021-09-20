20 сентября 2021, 12:59
СКР опроверг информацию о кончине студента, устроившего стрельбу в пермском вузе
Следственный комитет опроверг ранее появившуюся информацию о смертельном ранении 18-летнего Тимура Бекмансурова, который открыл стрельбу в Пермском государственном исследовательском университете
Фото: skuky.net
Следственный комитет опроверг ранее появившуюся информацию о смертельном ранении 18-летнего Тимура Бекмансурова, который открыл стрельбу в Пермском государственном исследовательском университете.
Telegram-канал Mash со ссылкой на СКР сообщает, что при задержании молодой человек оказал сопротивление и был ранен. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.
Напомним, что в результате стрельбы в вузе погибли 8 человек, шестеро пострадали.
Бекмансуров использовал ружье Huglu Atrox Tactic Pump Action Shotgun 12х76.