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20 сентября 2021, 12:59

СКР опроверг информацию о кончине студента, устроившего стрельбу в пермском вузе

Следственный комитет опроверг ранее появившуюся информацию о смертельном ранении 18-летнего Тимура Бекмансурова, который открыл стрельбу в Пермском государственном исследовательском университете

СКР опроверг информацию о кончине студента, устроившего стрельбу в пермском вузе
Фото: skuky.net

Следственный комитет опроверг ранее появившуюся информацию о смертельном ранении 18-летнего Тимура Бекмансурова, который открыл стрельбу в Пермском государственном исследовательском университете.

Telegram-канал Mash со ссылкой на СКР сообщает, что при задержании молодой человек оказал сопротивление и был ранен. Сейчас он находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

Напомним, что в результате стрельбы в вузе погибли 8 человек, шестеро пострадали.

Бекмансуров использовал ружье Huglu Atrox Tactic Pump Action Shotgun 12х76.

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