В СКР сообщили о гибели 8 человек в результате стрельбы в пермском вузе
В Следственном комитете официально подтвердили, что в результате стрельбы в здании Пермского государственного исследовательского университета (ПГНИУ) погибли 8 человек. Как минимум шесть человек пострадали
В Следственном комитете официально подтвердили, что в результате стрельбы в здании Пермского государственного исследовательского университета (ПГНИУ) погибли 8 человек. Как минимум шесть человек пострадали.
По данным ведомства, утром в понедельник на территории одного из корпусов вуза студент открыл стрельбу по учащимся и преподавателям. Судя по видеозаписи с места происшествия, студенты спасались, выпрыгивая из окон.
Злоумышленник при задержании оказал сопротивление и был ранен. В СКР сообщили, что по дороге в больнице он скончался.
«Лента.ру» сообщает, что стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, который поступил на первый курс ПГНИУ. Студенты рассказали, что молодой человек никогда не скрывал, что у него есть огнестрельное оружие. По словам очевидцев, Бекмансуров вошел в здание вуза с оружием и открыл стрельбу на первом этаже. Один из охранников пытался его остановить, но был убит.