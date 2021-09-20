20 сентября 2021, 11:34
«Единая России» проиграла КПРФ в Якутии и теперь требует пересчитать голоса
«Единая Россия» в Якутии получила 33,22%, а партия «Новые люди», в числе кандидатов которой бывший «народный» мэр Якутска Сардана Авксентьева, набрала 9,87% голосов
Фото: yakutia-daily.ru
Центризбирком Якутии рассмотрит заявления «Единой России» и «Справедливой России» о пересчете голосов на выборах в Госдуму.
Глава комиссии Евгений Федоров сообщил РИА Новости, что по итогам обработки 100% бюллетеней КПРФ набрала наибольшее количество голосов - 35,15%.
«Единая Россия» в Якутии получила 33,22%, а партия «Новые люди», в числе кандидатов которой бывший «народный» мэр Якутска Сардана Авксентьева, набрала 9,87% голосов.
«Единая Россия», получившая меньше голосов чем КПРФ, теперь требует пересчитать голоса избирателей. Заявление партии власти будет рассмотрено 22 сентября.