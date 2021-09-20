20 сентября 2021, 11:10
В Перми 18-летний юноша устроил стрельбу в университете. Есть погибшие
В Перми сотрудники силовых ведомств обезвредили стрелка, который утром в понедельник открыл стрельбу в Пермском государственном исследовательском университете (ПГНИУ)
Фото: РЕН ТВ
В Перми сотрудники силовых ведомств обезвредили стрелка, который утром в понедельник открыл стрельбу в Пермском государственном исследовательском университете (ПГНИУ).
При задержании у злоумышленника изъяли огнестрельное оружие.
Znak.com сообщает, что стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Еще накануне атаки на университет он опубликовал в своем аккаунте в соцсетях манифест, в котором заявил, что лишь «единицы из вас заслуживают существования».
В Следственном комитете сообщили, что в результате стрельбы в ПГНИУ погибли 8 человек, шестеро ранены. Студенты спасались, выпрыгивая из окон.