Петербургский депутат Борис Вишневский проигрывает выборы кандидату от «ЕР»
Петербургский депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский проигрывает кандидату от «Единой России» Сергею Соловьеву на выборах в Госдуму по избирательному округу №216
Фото: twitter.com/stolica_onego
Петербургский депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский проигрывает кандидату от «Единой России» Сергею Соловьеву на выборах в Госдуму по избирательному округу №216.
По данным ЦИК, пока у Бориса Вишневского, которого поддержал проект «Умное голосование», 604 голоса.
Напомним, что вместе с Борисом Вишневским в округе №216 среди прочих кандидатов баллотируются два его «двойника». Эти кандидаты не только сменили имя и фамилию на Борис Вишневский, но и на предвыборном плакате они внешне выглядят очень похожими на оппозиционного депутата.