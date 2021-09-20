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Санкт-Петербург
20 сентября 2021, 10:55

Петербургский депутат Борис Вишневский проигрывает выборы кандидату от «ЕР»

Петербургский депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский проигрывает кандидату от «Единой России» Сергею Соловьеву на выборах в Госдуму по избирательному округу №216

Петербургский депутат Борис Вишневский проигрывает выборы кандидату от «ЕР»
Фото: twitter.com/stolica_onego

Петербургский депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский проигрывает кандидату от «Единой России» Сергею Соловьеву на выборах в Госдуму по избирательному округу №216.

По данным ЦИК, пока у Бориса Вишневского, которого поддержал проект «Умное голосование», 604 голоса.

Напомним, что вместе с Борисом Вишневским в округе №216 среди прочих кандидатов баллотируются два его «двойника». Эти кандидаты не только сменили имя и фамилию на Борис Вишневский, но и на предвыборном плакате они внешне выглядят очень похожими на оппозиционного депутата.

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