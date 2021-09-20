20 сентября 2021, 09:55
«Единая Россия» предварительно получит 300 мандатов в Госдуме нового созыва
Так, «Единая Россия» по-прежнему сохраняет лидерство с результатом 49,42% голосов. КПРФ сейчас набирает 19,82%, ЛДПР - 7,55%, «Справедливая Россия - За правду» - 7,37%, а «Новые люди» - 5,37%
Фото: riafan.ru
Центризбирком обработал 80% бюллетеней и обновил результаты выборов в Госдуму РФ.
Так, «Единая Россия» по-прежнему сохраняет лидерство с результатом 49,42% голосов. КПРФ сейчас набирает 19,82%, ЛДПР - 7,55%, «Справедливая Россия - За правду» - 7,37%, а «Новые люди» - 5,37%.
В «Единой России» агентству ТАСС заявили, что предварительно партия власти получит 300 депутатских мандатов в Госдуме нового созыва.