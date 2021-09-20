Розничные цены на гречку в России выросли до 102 рублей за килограмм
В последний раз эта крупа стоила больше 100 рублей за килограмм в 2011 году - тогда ее стоимость в магазинах поднималась до 112 рублей за килограмм
В России розничные цены на гречку в августе 2021 года выросли до 102,5 рубля за килограмм. В последний раз эта крупа стоила больше 100 рублей за килограмм в 2011 году - тогда ее стоимость в магазинах поднималась до 112 рублей за килограмм.
По данным РБК, цены на гречку растут с 2020 года. Тогда на цены повлияли карантинные ограничения из-за коронавируса и ажиотажный спрос на продукты длительного хранения. К июлю 2020 года стоимость гречки выросла до 87 рублей за килограмм, а почти год спустя - до 102 рублей.
По сравнению с летом прошлого года, гречка подорожала на 17%, сообщили в Росстате.
Аналитики сообщают, что гречка рекордно подорожала из-за решения правительства ввести временный запрет на ее экспорт. Производители решили «придержать» товар, что и привело к подорожанию.