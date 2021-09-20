На губернаторских выборах в девяти регионах побеждают действующие губернаторы
Центризбирком России обнародовал предварительные результаты выборов губернаторов, которые прошли в некоторых регионах с 17 по 19 сентября. Губернаторов выбирали в девяти регионах
Центризбирком России обнародовал предварительные результаты выборов губернаторов, которые прошли в некоторых регионах с 17 по 19 сентября.
Губернаторов выбирали в девяти регионах. Во всех из них победители были выявлены уже в первом туре.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя пока набирает 56,2% голосов избирателей, а врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - 56,8% избирателей.
В других регионах действующие губернаторы и врио губернаторов набирают больше 70% голосов.
Так, врио главы республики Тувы Владислав Хавалыг пока набирает 89,6% голосов избирателей, губернатор Тульской области Алексей Дюмин — 83,6%, врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских — 83,1%, врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков - 79,1% голосов, врио главы Мордовии Артем Здунов — 78,1%, а за врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко - 72,4%.
В Чеченской республике действующий глава региона Рамзан Кадыров набирает 99,6% голосов избирателей.