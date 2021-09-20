Российские власти пообещали списать долги граждан на 1,6 млрд рублей
Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов сообщил, что в течение первого года реализации упрощенной процедуры банкротства ведомством было получено 12 тысяч обращений
Россиянам смогут списать долги на общую сумму 1,6 млрд рублей в рамках внесудебного банкротства.
Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов сообщил «Известиям», что в течение первого года реализации упрощенной процедуры банкротства ведомством было получено 12 тысяч обращений. Процедуру банкротства без суда начали по 5 тысячам из них, по 2,5 тысяч россиян уже были признаны банкротами.
Всего российским гражданам планируют «простить» 1,6 млрд рублей долга.
Количество обращений о банкротстве было подано намного больше, однако часть из них отсеялась еще на этапе оформления в МФЦ из-за ошибок в документах, а также из-за недобросовестности заемщика.
В Минэкономразвития также отметили, что в будущем россияне смогут подать заявления на банкротство через портал «Госуслуги».