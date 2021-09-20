20 сентября 2021, 07:43
Центризбирком обновил предварительные итоги голосования
«Единая Россия» по-прежнему лидирует по количеству голосов с результатом 46,11%. Партия КПРФ набирает 21,40%, ЛДПР - 8,07%, «Справедливая Россия - За правду» - 7,62%, а «Новые люди» - 5,97%
Фото: yartsevo.readovka67.ru
Центризбирком обновил предварительные итоги выборов в Госдуму РФ после обработки 50% бюллетеней.
«Единая Россия» по-прежнему лидирует по количеству голосов с результатом 46,11%. Партия КПРФ набирает 21,40%, ЛДПР - 8,07%, «Справедливая Россия - За правду» - 7,62%, а «Новые люди» - 5,97%.
Портал Znak.com сообщает, что по количеству голосов, отданных за «Единую Россию» в ходе электронного голосования, лидирует Ростовская область. Это может быть связано с тем, что в этом регионе голосовали жители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.
По данным СМИ, граждане ДНР и ЛНР получили российские паспорта перед самым голосованием. Часть избирателей подвозили к участкам на автобусах, а остальные смогли проголосовать в электронном формате.